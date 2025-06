25-Jähriger stirbt nach Messerattacke in Hamburger Einkaufszentrum

In einem Einkaufszentrum in Hamburg-Harburg ist am frühen Abend ein 25-jähriger Mann mit einem Messer getötet worden. Er habe sich dort mit einem weiteren Mann gestritten, der ihm mehrere Stiche zugefügt habe, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo es am späten Abend starb.

Der Tatverdächtige, ein 25-jähriger Syrer, wurde noch im Einkaufszentrum von Zeug:innen aufgehalten und von Beamt:innen festgenommen. Er soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Laut der Polizei sollen sich das Opfer und der Tatverdächtige gekannt haben. Warum sie sich gestritten hatten, ist bislang unbekannt.

SAT.1 REGIONAL/dpa