SDP, Zartmann, Laserluca und Co. bei IdeenExpo

Zum Auftakt am 20. Juni soll auf der IdeenExpo das Pop-Duo SDP auftreten. Hier feierte die Band aus Berlin 2024 nach der Verleihung des Musikpreises «1Live Krone» ihren Preis. (Archivbild) David Inderlied/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Bei der IdeenExpo 2026 in Hannover sollen unter anderem die Musiker SDP und Zartmann auftreten. Die Konzertabende seien für den 20. und 27. Juni auf dem Messegelände geplant, teilten die Veranstalter mit. Auch Influencerinnen und Influencer mit großer Reichweite sollen vor Ort sein.

Laserluca, Rewinside, Selfie Sandra und Marvin Wildhage dabei

Zum Auftakt am 20. Juni ist den Angaben zufolge das Pop-Duo SDP zu erleben. Am zweiten Konzertabend eine Woche später soll der Berliner Indie-Rapper Zartmann auftreten. Ergänzt werde das Programm unter anderem durch weitere Künstler sowie eine Nachwuchsband, die über einen Wettbewerb ausgewählt werde. Das Publikum könne darüber per Online-Abstimmung entscheiden.

Neben den Konzerten sind nach Angaben des Veranstalters auch Auftritte bekannter Social-Media-Stars geplant. Genannt wurden unter anderem der YouTuber Laserluca, der Streamer Rewinside und die Influencerin Selfie Sandra. Auch der aus Niedersachsen stammende YouTuber Marvin Wildhage soll teilnehmen. Er sagte, er kenne die Veranstaltung bereits aus seiner Schulzeit und freue sich, nun «aus einer ganz anderen Perspektive wieder dabei zu sein».

Hunderte Aussteller, Mitmachangebote und Workshops – Eintritt frei

Die IdeenExpo gilt als eine der größten europäischen Veranstaltungen zur Nachwuchsförderung in Technik und Naturwissenschaften. Seit 2007 hätten mehr als drei Millionen Menschen die Veranstaltung besucht, hieß es. Für dieses Jahr sind den Angaben zufolge mehr als 330 Aussteller sowie zahlreiche Mitmachangebote und Workshops geplant. Der Eintritt ist frei.