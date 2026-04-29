24-Jähriger in Bremen mit Machete schwer verletzt

Bremen (dpa/lni) –

Ein 24-Jähriger ist in Bremen mit einer Machete schwer verletzt worden. Ihm wurden bei dem Angriff am Dienstag in der Bremer Neustadt zwei Finger durchtrennt, wie die Polizei mitteilte. Auch ein 22-Jähriger habe Verletzungen erlitten, sagte eine Sprecherin.

Demnach stand der 24-Jährige mit dem 22-Jährigen in der Nähe der gemeinsamen Wohnung, als ein Bekannter der beiden hinzukam. Dieser schlug laut Polizei unvermittelt mit einer Machete auf den 24-Jährigen ein, der sich mit Armen und Händen zu schützen versuchte. Dabei erlitt er die schweren Verletzungen an der Hand und kam ins Krankenhaus. Der Angreifer, der zu einer Gruppe gehört, die bei den beiden Männern übernachtete, flüchtete.

Die Polizei wurde dann zu einer weiteren Auseinandersetzung in der Wohnung der beiden Männer gerufen. Dort war es demnach zu einer Schlägerei gekommen. Die Einsatzkräfte stellten dabei die Machete sicher und beschlagnahmten mehrere Mobiltelefone. Zudem wurden mehrere Tatverdächtige gestellt, einer von ihnen rückte wegen des Schlags mit der Machete in den Fokus der Ermittlungen. Die Polizei prüft die Hintergründe der Tat und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.