Rund 80 Menschen haben sich am Sonntag in Hamburg-Billbrook versammelt, um des am 17. April tödlich verunglückten Radfahrers zu gedenken. Ein Lkw hatte den 53-Jährigen beim Rechtsabbiegen übersehen und überfahren. Der ADFC hatte zu der Mahnwache aufgerufen. Auch Lkw-Fahrer haben sich an der Mahnwache beteiligt.



Erst zwei Tage vor diesem Unfall war in Wilsdorf ein 11-jähriger Schüler von einem Lkw angefahren worden. Auch er verstarb noch an der Unfallstelle. In beiden Fällen sollen die Lastkraftwagen mit Abbiegeassistenten ausgestattet gewesen sein.