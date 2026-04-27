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Rund 80 Menschen haben sich am Sonntag in Hamburg-Billbrook versammelt, um des am 17. April tödlich verunglückten Radfahrers zu gedenken. Ein Lkw hatte den 53-Jährigen beim Rechtsabbiegen übersehen und überfahren. Der ADFC hatte zu der Mahnwache aufgerufen. Auch Lkw-Fahrer haben sich an der Mahnwache beteiligt.

Erst zwei Tage vor diesem Unfall war in Wilsdorf ein 11-jähriger Schüler von einem Lkw angefahren worden. Auch er verstarb noch an der Unfallstelle. In beiden Fällen sollen die Lastkraftwagen mit Abbiegeassistenten ausgestattet gewesen sein.

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