In Bremen muss sich seit Montag ein Mann vor dem Landgericht verantworten, der den neuen Partner seiner Ex-Freundin getötet haben soll. Der Angeklagte soll ihn im November 2025 mit einem Messer mehrfach von hinten in den Rücken gestochen haben. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet Mord, dem 29-jährigen Mann droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.