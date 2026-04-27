In Bremen muss sich seit Montag ein Mann vor dem Landgericht verantworten, der den neuen Partner seiner Ex-Freundin getötet haben soll. Der Angeklagte soll ihn im November 2025 mit einem Messer mehrfach von hinten in den Rücken gestochen haben. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet Mord, dem 29-jährigen Mann droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.
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Mahnwache für überfahrenen Radfahrer in Hamburg-Billbrook27.04.2026 16:51 Uhr
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Nach Polizeieinsatz in Rellingen: Flüchtiger mit Schusswunde in Bremen festgenommen27.04.2026 15:32 Uhr
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Bauarbeiter auf A2 bei Wunstorf von Auto erfasst und getötet27.04.2026 08:39 Uhr
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Mehr als 20 Wildunfälle in einer Nacht in Ostholstein und Stormarn27.04.2026 08:28 Uhr
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