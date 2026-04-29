Achtjähriger von Auto lebensgefährlich verletzt

Ein Junge wird in Dörpen auf seinem Hoverboard von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Dörpen (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist im emsländischen Dörpen ein acht Jahre alter Junge lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Osnabrück gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Ihren Angaben zufolge war der Junge mit einem Hoverboard mit Sitzauflage unterwegs und habe plötzlich den Gehweg verlassen, um auf die andere Straßenseite zu fahren. Dabei habe er von rechts den Weg eines 62 Jahre alten Autofahrers gekreuzt, wodurch das Kind frontal von dem Auto erfasst wurde.