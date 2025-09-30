Die 16-jährige Liane K. ist im August in Friedland (Niedersachsen) vor einen fahrenden Zug gestoßen worden und gestorben. Der mutmaßliche Täter ist ein abgelehnter Asylbewerber. Die AfD im Niedersächsischen Landtag will jetzt einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantragen.
