Die Landfrauen in Niedersachsen zählen rund 62.000 Mitglieder in 252 Ortsvereinen. Einer der traditionsreichsten ist der Ortsverein Hohne: Er hat jetzt sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Als der Verein gegründet wurde, standen vor allem Themen rund um die Landwirtschaft und die Rolle der Landwirtinnen im Mittelpunkt. Heute ist das Spektrum deutlich breiter. Die Frauen engagieren sich für soziale Projekte, unterstützen unter anderem Frauenhäuser und setzen sich für verschiedenste Anliegen von Frauen ein. Bei den Versammlungen stehen längst nicht mehr nur klassische Themen auf dem Programm, sondern auch moderne Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz. Niedersachsen Landfrauen wollen ihre Tradition bewahren und gleichzeitig Vorurteilen selbstbewusst entgegentreten.