In den Hamburger Deichtorhallen sind gerade die Werke der libanesischen Künstlerin Huguette Caland zu sehen. Ihre Kunst lässt eine lebhafte, mitreißende, sinnliche Frau erahnen – mit wenigen Linien, die Körperteile andeuten, oder kleinteilig ausgearbeiteten Gemälden, die Geschichten aus ihrer Kindheit im französisch besetzten Libanon erzählen. Im starken visuellen Kontrast zu Calands Welt lädt daneben die Fotoausstellung „Into the Unseen“ dazu ein, Kunst neu zu fühlen statt nur zu sehen. Sammler Artur Walther hat die Fotografien zur Verfügung gestellt. Beide Ausstellungen öffnen am Freitag ihre Türen und laufen bis zum 26. April 2026.