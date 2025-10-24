In den Hamburger Deichtorhallen sind gerade die Werke der libanesischen Künstlerin Huguette Caland zu sehen. Ihre Kunst lässt eine lebhafte, mitreißende, sinnliche Frau erahnen – mit wenigen Linien, die Körperteile andeuten, oder kleinteilig ausgearbeiteten Gemälden, die Geschichten aus ihrer Kindheit im französisch besetzten Libanon erzählen. Im starken visuellen Kontrast zu Calands Welt lädt daneben die Fotoausstellung „Into the Unseen“ dazu ein, Kunst neu zu fühlen statt nur zu sehen. Sammler Artur Walther hat die Fotografien zur Verfügung gestellt. Beide Ausstellungen öffnen am Freitag ihre Türen und laufen bis zum 26. April 2026.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Release-Party: Santiano präsentieren neues Album in Glücksburg24.10.2025 13:07 Uhr
Die Shanty-Rocker von Santiano melden sich mit ihrem neunten Album „Da braut sich was zusammen“ zurück. Darauf bleibt die Erfolgsband aus Schleswig-Holstein ihrem typischen Sound treu –...
Background-Sängerin von Roland Kaiser: Christiane Eiben steht seit Jahrzehnten auf großen Bühnen24.10.2025 11:47 Uhr
Die Göttinger Sängerin Christiane Eiben steht seit über 30 Jahren mit Schlagerlegende Roland Kaiser auf der Bühne – als professionelle Backgroundsängerin. Auch mit Helene Fischer und Peter...
Harry Potter-Theaterstück in Hamburg: Max Giesinger ist Pate des neuen Cast22.10.2025 14:11 Uhr
Am 30. Oktober startet die neue Saison für „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg – mit teilweise neuer Besetzung. Sänger Max Giesinger ist der Pate...
„Mythos Superhelden“: Ausstellung in Harburg vereint Antike und Moderne21.10.2025 17:08 Uhr
Im archäologischen Museum in Harburg treffen ab Mittwoch Antike und Moderne aufeinander. In der neuen Ausstellung „Mythos Superhelden“ begegnet beispielsweise Poseidon dem Helden Aquaman. Antike Götter und...
Tim Bendzko auf Promo-Tour für sein neues Album in Hannover21.10.2025 14:34 Uhr
Am Montag war Tim Bendzko zu Gast im Funkhaus von Radio ffn in Hannover (Niedersachsen).Mit seinem neuen Album „Alles, nur nicht zurück“, das im Januar erscheint, zeigt...
Uni Hamburg: Meisterwerk von Kokoschka hängt wieder im Philturm21.10.2025 12:46 Uhr
Oskar Kokoschka hatte eine besondere Beziehung zu Hamburg und malte eigens für die Uni einen dreiteiligen Bilderzyklus. Seit 1963 hing das Monumentalwerk im Hörsaal des Philosophenturms, wegen...