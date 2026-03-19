Der Kultfilm „Zurück in die Zukunft“ ist jetzt als Musical auf der Hamburger Bühne zu erleben. Das Stück rund um die Zeitreisen von Marty McFly verspricht 80er-Jahre-Atmosphäre und einen raffinierten Bühnen-DeLorean. Am Sonntag ist die Premiere im Operettenhaus Hamburg.
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„Die drei ???“-Sprecher begeistern bei Live-Podcast in Hamburg11.03.2026 14:08 Uhr
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