Ein Lichtermeer an einem Ort, der in Hamburg oft als nicht verheilte Wunde bezeichnet wird. Auf dem Joseph-Carlebach-Platz, wo früher die Bornplatzsynagoge stand, von den Nazis zerstört, setzten am Dienstagabend rund 300 Menschen ein Zeichen für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Am Holocaust-Gedenktag, also 81 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Jüd:innen genauso wie ihre Nachbar:innen hatten sich gemeinsam versammelt.

Darüber hat SAT.1 REGIONAL-Moderator Björn Winter mit Stefanie Szczupak aus dem Vorstand der Jüdischen Gemeinde Hamburg gesprochen.

Video00:39 Sek.

Verkehrsgerichtstag 2026: Branchenvertreter beraten sich in Goslar

28.01.2026 17:13 Uhr

Am heutigen Mittwoch ist in Goslar der Deutsche Verkehrsgerichtstag gestartet. Bis Freitag beraten dort mehr als 1.500 Expert:innen über Fragen der Verkehrssicherheit sowie des Verkehrsrechts. In acht...

Video01:57 Min.

Zollfahnder aus Hannover stellen Heroin im Wert von 32 Millionen Euro im Hamburger Hafen sicher

28.01.2026 16:57 Uhr

Zollfahnder:innen aus Hannover (Niedersachsen) haben Heroin im Wert von 32 Millionen Euro im Hamburger Hafen sichergestellt. Es ist die größte Sicherstellung dieser Art in den letzten Jahren....

Video02:33 Min.

Bremische Bürgerschaft debattiert über Verbindungen der Linken zu Extremisten

28.01.2026 16:36 Uhr

Der Verfassungsschutz stand am Mittwoch im Zentrum des politischen Streits in der Bremischen Bürgerschaft. Unter anderem ging es um die Reaktionen von Linken auf den Farbanschlag gegen...

Video02:36 Min.

Bund beschließt neue Tourismusstrategie für mehr Wachstum in der Branche

28.01.2026 16:13 Uhr

330.000 Menschen haben 2024 in Niedersachsen im Bereich Tourismus gearbeitet. Damit haben sie 13,6 Milliarden Euro zur Wirtschaftsleistung beigetragen – das sind fünf Prozent. Um Wachstum in...

Video02:31 Min.

Nach Trump-Drohungen: Schleswig-Holstein erklärt Solidarität mit Dänemark und Grönland

28.01.2026 16:11 Uhr

Einstimmig hat der Landtag Schleswig-Holsteins am heutigen Mittwoch eine Resolution verabschiedet, in der nach den Drohungen Donald Trumps die Solidarität mit Dänemark und Grönland erklärt wird. Auch...

Video08:41 Min.

Holocaust-Gedenktag: Veranstaltungen im Niedersächsischen Landtag und in Bergen-Belsen

27.01.2026 18:16 Uhr

Am 27. Januar 1945, vor 81 Jahren, wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Weltweit haben die Menschen deshalb am Dienstag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Auch im Niedersächsischen...

