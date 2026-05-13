Im Streit um eine versteckte Preiserhöhung bei Milka-Schokolade hat die Verbraucherzentrale Hamburg vor dem Landgericht Bremen gegen den Hersteller Mondelez Recht bekommen. Das Unternehmen hatte mehrere Tafeln verkleinert – von 100 auf 90 Gramm. Nach Ansicht des Gerichts war die Änderung für Verbraucher:innen nicht ausreichend gekennzeichnet und verstößt damit gegen das Wettbewerbsrecht.



Für den Verkauf der Schokolade hat das Urteil keine Folgen mehr. Die Frist von vier Monaten ist bereits abgelaufen. Mondelez kann jedoch noch Berufung einlegen.