Die Feuerwehren der Gemeinde Sassenburg und ein Drehleitertrupp der Feuerwehr Gifhorn (Niedersachsen) wurden am Samstagvormittag zu einem Einsatz in Triangel alarmiert. Ein Wohnhaus stand in Flammen und ein Bewohner befand sich noch in dem Gebäude. Die Einsatzkräfte konnten allerdings nur noch den Leichnam des 86-jährigen Bewohners bergen. Außerdem wurden die Löscharbeiten durch Einsturzgefahr des Hauses und die Gesundheitsgefährdung durch Asbestplatten im Dach behindert. Das Feuer war nach 20 Minuten unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Zahl der Drohnensichtungen in Niedersachsen hat sich mehr als verdoppelt14.10.2025 09:10 Uhr
Immer häufiger erhält die Polizei in Niedersachsen einem Medienbericht zufolge Hinweise auf Drohnen. Nach Angaben des Innenministeriums sind von Januar bis Ende September bereits 272 Sichtungen gemeldet...
Polizei entdeckt Drogenlabore und große Mengen verdächtiger Substanzen14.10.2025 09:05 Uhr
Im Einsatz gegen Drogen sind nach Durchsuchungen mehrerer Objekte in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Wie die federführende Staatsanwaltschaft Kiel und das Landeskriminalamt...
Nach Tod von Baby ins Brunsbüttel: Auch zwei Bekannte in Verdacht14.10.2025 08:59 Uhr
Nach dem Tod eines kleinen Mädchens in Brunsbüttel hat die Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht gegen zwei weitere Menschen aus dem Bekanntenkreis der Familie bestätigt. In einem Fall gehe...
Feuer in Supermarkt verursacht Millionenschaden in Osterode13.10.2025 08:30 Uhr
Beim Brand eines Supermarktes in Osterode im Landkreis Göttingen ist ein Millionenschaden entstanden. Das Geschäft in der Innenstadt brannte am frühen Sonntagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache komplett...
Entführer nicht vermittelt: Hafenmanager Meier sagt im Block-Prozess aus13.10.2025 08:22 Uhr
Im Block-Prozess wurde am Montag am Hamburger Landgericht ein Zeuge erwartet, der einen Erstkontakt zu einer israelischen Sicherheitsfirma vermittelt haben könnte, die die Entführung der Block-Kinder organisiert...
Großfeuer zerstört Lagerhalle in Lübeck-Karlshof09.10.2025 18:00 Uhr
Bei einem Großfeuer im Lübecker Stadtteil Karlshof (Schleswig-Holstein) ist in der Nacht zu Donnerstag eine Lagerhalle vollständig zerstört worden. Das Feuer brach im Dachbereich aus – beim...