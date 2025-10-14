Die Feuerwehren der Gemeinde Sassenburg und ein Drehleitertrupp der Feuerwehr Gifhorn (Niedersachsen) wurden am Samstagvormittag zu einem Einsatz in Triangel alarmiert. Ein Wohnhaus stand in Flammen und ein Bewohner befand sich noch in dem Gebäude. Die Einsatzkräfte konnten allerdings nur noch den Leichnam des 86-jährigen Bewohners bergen. Außerdem wurden die Löscharbeiten durch Einsturzgefahr des Hauses und die Gesundheitsgefährdung durch Asbestplatten im Dach behindert. Das Feuer war nach 20 Minuten unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.