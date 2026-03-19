Seit Montag finden die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. In Schleswig-Holstein gibt es dazu mehr als 130 Veranstaltungen und Aktionen, darunter auch eine Kunstausstellung in Kiel. Alle gezeigten Werke stammen von Geflüchteten. Thematisiert werden das Leben in einer fremden Stadt und in einem fremden Land sowie Erfahrungen mit Diskriminierung, sowohl hier als auch in den Herkunftsländern.



