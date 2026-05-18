Nach Klassenerhalt: Braunschweig verabschiedet sieben Profis

Braunschweig (dpa) –

Nach dem Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Braunschweig den Abschied von gleich sieben Spielern bekanntgegeben. Die ausgeliehenen Erencan Yardimci (1899 Hoffenheim), Faride Alidou (1. FC Kaiserslautern), Ken Izekor (Bayer Leverkusen) und Grant-Leon Ranos (Borussia Mönchengladbach) kehren zu ihren Stammvereinen zurück. Die auslaufenden Verträge von Leon Bell Bell, Patrick Nkoa und Anas Bakhat werden nicht verlängert.

Offen ist noch die Zukunft von Frederik Jäkel, Fabio Kaufmann und Ersatztorwart Marko Rajkovacic. Mit Kaufmann und Rajkovacic werden nach Vereinsangaben noch Gespräche geführt. Auch bei Jäkel sei eine weitere Zusammenarbeit noch denkbar. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger wurde im vergangenen Sommer von RB Leipzig ausgeliehen, verletzte sich aber gleich zu Beginn der gerade abgelaufenen Saison am Knie.

Der serbische Stürmer Jovan Mijatovic wird dagegen noch mindestens bis zum Jahresende in Braunschweig bleiben. Da der 20-Jährige in der Rückrunde auf eine vereinbarte Zahl an Einsätzen kam, verlängerte sich der Leihvertrag mit dem New York City FC automatisch bis zum 31. Dezember 2026.