Autofahrer schleift Polizisten mit

Braunschweig (dpa/lni) –

Ein Autofahrer hat in Braunschweig einen Polizeibeamten mehrere Meter mit seinem Fahrzeug mitgeschleift und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, widersetzte sich der 57-Jährige am Freitag den Anweisungen von Beamten, die eine Unfallstelle absicherten.

Demnach beschleunigte er und fuhr gezielt auf eine Polizistin zu. Durch das Eingreifen eines Kollegen konnte der Wagen zunächst gestoppt werden, der Mann fuhr jedoch erneut los und schleifte den Beamten mehrere Meter mit. Mit einem Griff durch das Fenster konnte er das Fahrzeug stoppen. Der 27-jährige Polizist erlitt leichte Verletzungen an der Schulter.

Der Autofahrer leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen den Autofahrer wird unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und eines Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Aufgrund einer Diabetes-Erkrankung und einer Unterzuckerung sowie der Einnahme von Medikamenten wurde er vom Rettungsdienst behandelt.