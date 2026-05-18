Hanfmann gewinnt deutsches Tennis-Duell in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Yannick Hanfmann hat das deutsche Tennis-Duell gegen Max Schönhaus gewonnen und am Hamburger Rothenbaum das Achtelfinale erreicht. Der 34 Jahre alte Karlsruher gewann beim ATP-500-Turnier gegen den 16 Jahre jüngeren Qualifikanten mit 6:3, 6:7 (4:7), 6:4 und überstand damit als erster deutscher Tennisprofi die erste Runde.

Im Achtelfinale könnte Hanfmann nun auf den Italiener Luciano Darderi treffen, der zuletzt beim Masters-1000-Turnier in Rom im Achtelfinale Alexander Zverev ausgeschaltet hatte. Zverev hatte seine Teilnahme in Hamburg kurzfristig wegen Rückenbeschwerden abgesagt. Der Weltranglisten-Dritte gönnt sich vor den am Sonntag beginnenden French Open eine kleine Auszeit. Beim Sandplatz-Klassiker in Paris ist Zverev hinter Jannik Sinner an Nummer zwei gesetzt.

Schönhaus dank Wildcard dabei

Schönhaus hatte in Hamburg eine Wildcard für die Qualifikation erhalten und seine Chance mit zwei überzeugenden Auftritten gegen Top-100-Spieler genutzt. Gegen den Amerikaner Marcos Giron hatte Schönhaus am Sonntag 2:49 Stunden auf dem Platz gestanden, ehe seine erste Hauptfeld-Teilnahme bei einem ATP-Turnier feststand.

Gegen Hanfmann war Schönhaus die Müdigkeit zunächst deutlich anzumerken. Dem 18-Jährigen, der im vergangenen Jahr bei den French Open im Finale der Junioren gestanden hatte, unterliefen einige leichte Fehler, die Hanfmann zu einem frühen Break nutzte. Nach nur einer halben Stunde Spielzeit holte sich der Routinier den ersten Satz.

Routine von Hanfmann entscheidet

Doch im zweiten Durchgang steigerte sich Schönhaus. Während Hanfmann nun mehr Fehler unterliefen, zeigte die deutsche Nachwuchshoffnung sein gesamtes Repertoire und schaffte nach eineinhalb Stunden im Tiebreak den Satzausgleich. Im entscheidenden Durchgang überzeugte Schönhaus die Zuschauer im Stadion am Rothenbaum weiter, leistete sich aber ein paar Fehler zu viel. Hanfmann nutzte das zu einem Break zum 3:2, nach 2:15 Stunden nutzte er seinen ersten Matchball.

«Zunächst einmal muss ich sagen, dass Max es richtig gut gemacht hat. Es ist schön zu sehen, dass junge Leute nachkommen», sagte Hanfmann nach dem hart umkämpften Sieg. «Ich bin froh, dass ich es am Ende auf meine Seite ziehen konnte und hier noch mindestens ein Match habe.»

Auch Altmaier im Achtelfinale

Den Sprung ins Achtelfinale schaffte auch Daniel Altmaier. Der 27-Jährige gewann gegen den Australier Rinky Hijikata mit 7:5, 6:2 und ließ sich dabei auch von einer längeren Regenunterbrechung zu Beginn des zweiten Satzes nicht aus dem Rhythmus bringen.