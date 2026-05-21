Die Fußball-WM steht vor der Tür und viele Fans wollen sich jetzt noch schnell ein neues Trikot bestellen. Im Netz locken zahlreiche Shops mit vermeintlichen Schnäppchen: „Originaltrikots“ zum halben Preis. Doch genau hier lauert die Gefahr. Wer Pech hat, bekommt am Ende gar kein Trikot oder Ware voller Schadstoffe – ohne Chance auf eine Rückerstattung. Verbraucherschützer:innen warnen deshalb aktuell vor Fakeshops und gefälschter Ware aus dem Ausland.

Worauf Verbraucher beim Kauf achten sollten und wie sich seriöse Anbieter erkennen lassen, darüber hat SAT.1 REGIONAL-Moderator Janik Jungk mit Marcus Wewer von der Verbraucherzentrale Bremen gesprochen.