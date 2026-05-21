Reparaturarbeiten wegen zwei Wasserrohrbrüchen in Harburg

Hamburg (dpa/lno) –

Reparaturarbeiten nach zwei Wasserrohrbrüchen werden den Verkehr in Hamburg voraussichtlich bis nach Pfingsten beeinträchtigen. In der Buxtehuder Straße will der Versorger Hamburg Wasser in der Nacht zum Freitag die provisorischen Fahrspuren verbreitern, damit auch Groß- und Schwertransporte an der Baustelle vor dem Harburger Amtsgericht vorbeifahren können. Außerdem solle ein längerer Abschnitt der Trinkwasserleitung als ursprünglich geplant erneuert werden, teilte Hamburg Wasser mit.

Als B73 verbindet die Buxtehuder Straße die Harburger Innenstadt mit der A7 und über die B75 mit der A1. Seit Anfang Mai dürfen Groß- und Schwertransporte mit einem Gewicht über 44 Tonnen nicht mehr über die Köhlbrandbrücke fahren. Die Ausweichrouten verlaufen nach Angaben der Autobahn GmbH auch durch das Stadtgebiet. Die Buxtehuder Straße ist eine mögliche Route.

Abwasserleitung gebrochen

Im Marmstorfer Weg muss direkt unter der Überführung der B75 (Hohe Straße) eine Abwasserdruckleitung repariert werden. Die Leitung aus dem Jahr 1952 war am vergangenen Dienstag geborsten, nur sechs Tage nach dem Schaden in der Buxtehuder Straße. Das Abwasser habe die Fahrbahn unterspült, sagte eine Sprecherin von Hamburg Wasser. Die Straße werde in dem Bereich vorerst voll gesperrt bleiben. Ziel sei jedoch, bis spätestens Mitte nächster Woche eine provisorische Lösung für den Verkehr einzurichten. Geplant sei die Freigabe einer Spur mit Ampelschaltung.

Fahrbahnsanierung in Hamburg-Niendorf

Auch die Reparatur eines Wasserrohrbruchs unter der Kollaustraße im Stadtteil Niendorf ist noch nicht ganz abgeschlossen. Am letzten Maiwochenende soll die Fahrbahn an der Einmündung der Straße Papenreye erneuert werden. Von Donnerstagabend (28. Mai) bis Sonntagabend (31. Mai) werde in beide Richtungen jeweils nur eine Spur befahrbar sein. Die Papenreye wird voll gesperrt.

Die Trinkwasserleitung war Anfang Januar geborsten. Es folgte eine monatelange Sanierung des Leitungsknotens. Die Arbeiten mussten Ende April vor einem Wochenende mit weiteren großen Bauarbeiten und einem Marathonlauf in Hamburg provisorisch beendet werden.