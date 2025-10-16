In der Gemeinde Wieda im südlichen Harz (Niedersachsen) liegen bei vielen Anwohner:innen die Nerven blank. Wildschweine treiben regelmäßig ihr Unwesen und sind kaum zu stoppen. Besonders betroffen ist ein IT-Manager, dessen Rasenflächen und Gemüsebeete mehrfach von Wildschwein-Rotten zerstört wurden.