In der Gemeinde Wieda im südlichen Harz (Niedersachsen) liegen bei vielen Anwohner:innen die Nerven blank. Wildschweine treiben regelmäßig ihr Unwesen und sind kaum zu stoppen. Besonders betroffen ist ein IT-Manager, dessen Rasenflächen und Gemüsebeete mehrfach von Wildschwein-Rotten zerstört wurden.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Tiere"
