Der Schnee ist zurück in Schleswig-Holstein. Besonders im südlichen Teil des Landes waren die Straßen glatt. Die Folge: Zahlreiche Glätteunfälle, unter anderem auf der A210 zwischen Achterwehr und Melsdorf und bei Bad Segeberg auf der B206. Der Winterräumdienst in Kiel kam bei den Schneemassen mit seiner Arbeit kaum hinterher. Und auch in den kommenden Tagen müssen Autofahrer:innen längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen.