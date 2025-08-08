Was würden Stadtbäume wohl so erzählen, wenn sie eine Stimme hätten? Dieser Frage geht jetzt eine Klanginstallation nach, die man an verschiedenen Orten in Hamburg erleben kann. Bekannte Schauspieler:innen wie zum Beispiel Bjarne Mädel leihen den Bäumen dabei ihre Stimmen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Ocean Race-Boote in Action: Speed Runs auf Kieler Innenförde08.08.2025 17:39 Uhr
Am Sonntag starten die Hochleistungs-Segelyachten beim Ocean Race Europe in ihr Rennen. Über 8.000 Kilometer geht die Route in mehreren Etappen von Kiel (Schleswig-Holstein) bis nach Montenegro....
Stau-Wochenende droht auf A1 bei Bremen08.08.2025 17:36 Uhr
Die Ferien in Bremen neigen sich dem Ende entgegen. Doch am letzten Wochenende bevor die Schule wieder losgeht, sollten Autofahrer etwas extra Zeit einplanen. Denn auf der...
Auswilderung der ersten Heuler der Saison auf Juist08.08.2025 17:32 Uhr
Die ersten aufgepäppelten jungen Seehunde dieser Geburtssaison, Hubi, Steve und Scotty sind von der Seehundstation Norddeich in die Freiheit entlassen worden. Nachdem die drei ihr Wunschgewicht inklusive...
Parkfestival „Romantic Garden“ auf Rittergut in Stadthagen08.08.2025 17:31 Uhr
Das Rittergut Remeringhausen in Stadthagen (Niedersachsen) ist schon 500 Jahre in Familienbesitz. Ursprünglich gehörte es den von Münchhausens, nun leben hier schon seit Jahrzehnten Tania und Nikolaus...
Weltkatzentag: Tierheim Süderstraße verhängt Aufnahmestopp08.08.2025 16:12 Uhr
Am heutigen Freitag ist Weltkatzentag. Die Katze ist das beliebteste Haustier der Deutschen. Aber bei weitem nicht allen Katzen in Deutschland geht es gut. Gerade jetzt in...
Northvolt: US-Unternehmen will insolventen Batterie-Hersteller übernehmen08.08.2025 16:00 Uhr
Der US-amerikanische Batteriehersteller Lyten will alle Standorte des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt übernehmen. Auch den Produktionsstandort in Heide. Der deutsche Standort an der Westküste von Schleswig-Holstein sei...