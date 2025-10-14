Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Bei einem Spaziergang durch den „WeltWald“ im Harz können Pflanzen mehrerer Kontinente entdeckt werden. Ohne Jetlag und Stress am Gate bleibt ausreichend Zeit für eine kleine Weltreise mitten in Niedersachsen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video04:44 Min.

Außerklinische Intensivpflege: Alleinerziehende Mutter ringt um Unterstützung bei der Kinderbetreuung

14.10.2025 15:03 Uhr

Rund 85 Prozent der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause betreut – in besonders schweren Fällen wird eine so genannte „außerklinische Intensivpflege“ benötigt. Solche Pflegekräfte sind schwer zu...

Video03:32 Min.

Kult in Lebensgröße: BRAVO-Starschnitte im Museumsdorf Cloppenburg

14.10.2025 14:56 Uhr

Das Museumsdorf Cloppenburg zeigt aktuell eine außergewöhnliche Ausstellung über die legendären BRAVO-Starschnitte. Was in den 60er- bis 90er-Jahren Jugendzimmer füllte, war Kult: Stars in Lebensgröße – zum...

Video01:58 Min.

Wintersemester gestartet: Studenten in Kiel kämpfen um bezahlbaren Wohnraum

13.10.2025 15:28 Uhr

An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Schleswig-Holstein) ist am heutigen Montag das Wintersemester losgegangen. Gerade auf Erstsemester-Studierende prasselt vieles wie z.B. Willkommensfeier, Orientierung und Kontakte knüpfen ein. Und...

Video02:34 Min.

Strohballen-Rollmeisterschaft 2025 in Dornumersiel

13.10.2025 14:54 Uhr

In Ostfriesland sind am Wochenende in Dornumersiel (Niedersachsen) mehrere Teams im Strohballenrollen gegeneinander angetreten. Das Event hat fast schon Kultstatus und lockte bereits zum 14. Mal viele...

Video04:03 Min.

80 Jahre Sennheiser: Audiotechnik-Unternehmen aus Wennebostel wird in dritter Generation geführt

13.10.2025 14:37 Uhr

Die Firma Sennheiser aus Wennebostel bei Hannover (Niedersachsen) gehört weltweit zu den führenden Herstellenden von Mikrofonen und Audiotechnik. Vor 80 Jahren wurde das Unternehmen in einem kleinen...

Video04:34 Min.

Zoo-Förderung: Stadt Osnabrück erhöht Finanzspritze für Tierpark

13.10.2025 14:30 Uhr

Viele Zoos müssen von der Stadt oder den Kommunen finanziell bezuschusst werden. Denn alleine die Eintrittsgelder sowie Spendengelder und Sponsoringeinnahmen reichen oft nicht aus, um die Kosten...

