Ein gesunder Rücken ist auch Kopfsache – davon ist Psychologin Catrin Marnitz überzeugt. Im Rückenzentrum am Michel in Hamburg spielt neben Orthopädie und Physiotherapie auch die Psychologie eine entscheidende Rolle bei der Behandlung. In ihrer Praxis spricht Marnitz in der psychologischen Schmerztherapie über Sorgen, Ängste und Denkmuster, die Schmerzen verstärken können. Schon das Verständnis dieser Zusammenhänge hilft vielen Betroffenen spürbar weiter.

Im SAT.1 REGIONAL-Studio hat Moderator Arne Bremer mit Catrin Marnitz über den engen Zusammenhang von Psyche und Körper gesprochen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Video00:49 Sek.

Oberbürgermeisterkandidat Samet Yilmaz: Hatte der Kieler Kontakt zu Rechtsextremen?

16.10.2025 17:34 Uhr

Der Kieler Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, Samet Yilmaz, soll Verbindungen zu rechtsextremen Mitgliedern der türkischen Gemeinde in Kiel unterhalten haben. Der Vorwurf: Er habe sich im Frühjahr für...

Video02:40 Min.

Diebstahl von Ladekabeln an E-Autos in Hannover nimmt zu

16.10.2025 16:41 Uhr

In Hannover (Niedersachsen) häufen sich Diebstähle von Kabeln an Schnellladesäulen für Elektroautos. Anbieter wie EWE go und enercity berichten von deutlichen Anstiegen in diesem Jahr. Kürzlich wurden vier...

Video02:10 Min.

Prozess in Oldenburg: Mann soll getrennt lebende Frau überfahren haben

16.10.2025 16:24 Uhr

Ein 38-jähriger Mann steht seit Donnerstag am Landgericht Oldenburg (Niedersachsen) wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes an seiner getrennt lebenden Ehefrau vor Gericht. Im Mai soll er...

Aktualisiert
Video02:33 Min.

Millionenschaden nach Feuer in Lagerhalle auf Recyclinghof in Hambühren

16.10.2025 11:02 Uhr

Auf einer Abfallentsorgungsanlage im Bruchfeld in Hambühren (Niedersachsen) ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand eine Lagerhalle bereits in Vollbrand. In dem...

Niederländischer Soldat stirbt bei Militärübung in der Lüneburger Heide

16.10.2025 09:32 Uhr

Ein niederländischer Soldat ist bei einer militärischen Übung in Norddeutschland ums Leben gekommen. Das Verteidigungsministerium in Den Haag geht von einem Unfall des 28-Jährigen mit einem gepanzerten...

Dringender Zeugenaufruf: Grünschnitt löst Kollision aus – 19-Jähriger in Lebensgefahr

16.10.2025 09:16 Uhr

Auf der Landesstraße 142 in Groß Meckelsen (Niedersachsen) hat sich am Mittwochnachmittag (15. Oktober) ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Eine 67-jährige Autofahrerin musste wegen auf...

