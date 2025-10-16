Ein gesunder Rücken ist auch Kopfsache – davon ist Psychologin Catrin Marnitz überzeugt. Im Rückenzentrum am Michel in Hamburg spielt neben Orthopädie und Physiotherapie auch die Psychologie eine entscheidende Rolle bei der Behandlung. In ihrer Praxis spricht Marnitz in der psychologischen Schmerztherapie über Sorgen, Ängste und Denkmuster, die Schmerzen verstärken können. Schon das Verständnis dieser Zusammenhänge hilft vielen Betroffenen spürbar weiter.

Im SAT.1 REGIONAL-Studio hat Moderator Arne Bremer mit Catrin Marnitz über den engen Zusammenhang von Psyche und Körper gesprochen.