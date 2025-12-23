Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Die Zeit der Weihnachtsmärkte neigt sich dem Ende entgegen. Auf dem Weihnachtsmärkten in Lübeck (Schleswig-Holstein) wird dieses Jahr eine positive Bilanz gezogen. Die Besucher:innen sind zufrieden und verzaubert vom weihnachtlichen Ambiente, die Standbetreibenden gehen ebenfalls positiv gestimmt in die Feiertage.

