Die Zeit der Weihnachtsmärkte neigt sich dem Ende entgegen. Auf dem Weihnachtsmärkten in Lübeck (Schleswig-Holstein) wird dieses Jahr eine positive Bilanz gezogen. Die Besucher:innen sind zufrieden und verzaubert vom weihnachtlichen Ambiente, die Standbetreibenden gehen ebenfalls positiv gestimmt in die Feiertage.