Weihnachtsdorf Wanderup sammelt Rekordspende für ambulante Kinderhospize

06. Januar 2026
Eine Rekord-Spendensumme von 41.500 Euro kommt ambulanten Kinderhospizen zugute. Rechts im Gruppenbild: Holger Braaf, 1. Vorsitzender Weihnachtsdorf Wanderup. Bild: Weihnachtsdorf Wanderup e.V.

41.550 Euro kamen beim Weihnachtsdorf Wanderup bei der 20. Auflage der Kultveranstaltung im Kreis Schleswig-Flensburg zusammen – ein neuer Rekord. Der Erlös geht an die ambulanten Kinderhospize im Land.

Es ist weit mehr als ein Weihnachtsmarkt: In Wanderup wird Zusammenhalt gelebt.

Einmal im Jahr verwandelt sich das Dorf im Kreis Schleswig-Flensburg in einen riesigen Weihnachtsmarkt – mit einem ganzen Ort als Gastgeber. Carports werden zu Punschständen, Garagen zu kleinen Kunsthandwerk-Markthallen. Fast alle machen mit: Dorfbewohner:innen, Landfrauen, Freiwillige Feuerwehr, Betriebe und Sportvereine. Insgesamt hat das Weihnachtsdorf so bereits rund 500.000 Euro für den guten Zweck gesammelt.

Ein ganzes Dorf verwandelt sich in eine Weihnachtswelt. Das Event hat inzwischen Kultstatus im Norden. Bild: Weihnachtsdorf Wanderup e.V.

Rekord-Spendensumme überrascht Veranstalter

Die Spendensumme wird traditionell am ersten Januar-Wochenende beim Helferfest bekannt gegeben. Dass in diesem Jahr sogar der Rekord aus dem Vorjahr eingestellt werden konnte, damit hatte hier niemand gerechnet – auch nicht Holger Braaf, der erste Vorsitzende des Weihnachtsdorf-Vereins. Bei ihm schwingt Wehmut mit, denn nach zehn Jahren gibt er den Vorsitz ab. „Ich bin unendlich dankbar, dass ich das machen durfte. Und ich möchte mich bei allen bedanken: beim Arbeitskreis, der Feuerwehr und allen Helfern“, sagt der Unternehmer.

Zukunft des Weihnachtsdorf ungewiss

Ob es mit dem Weihnachtsdorf weitergehen kann, ist derzeit ungewiss. Ein Nachfolger für Holger Braaf ist bislang nicht gefunden. Vielleicht kann ein neues Organisationskonzept den Fortbestand sichern – denn für Wanderup und die Kinderhospize im Land wäre das Ende des Kult-Events ein großer Verlust.

SAT.1 REGIONAL live bei Weihnachtsdorf-Eröffnung 2025 (Beitrag vom 28.11.2025)

Jubiläum: Wanderup verwandelt sich zum 20. Mal in Weihnachtsdorf

Kevin Laske (SAT.1 REGIONAL)

