Das Bäckerhandwerk steckt in der Krise. An der Rendsburger Berufsschule (Schleswig-Holstein) steht der Ausbildungsgang wegen zu wenig Nachwuchs vor dem Aus. Der 20-jährige Melf Green ist dort der letzte Bäckerlehrling. Er wird seine Ausbildung im kommenden Jahr beenden und will dann weiter als Bäcker arbeiten.
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