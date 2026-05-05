Das Bäckerhandwerk steckt in der Krise. An der Rendsburger Berufsschule (Schleswig-Holstein) steht der Ausbildungsgang wegen zu wenig Nachwuchs vor dem Aus. Der 20-jährige Melf Green ist dort der letzte Bäckerlehrling. Er wird seine Ausbildung im kommenden Jahr beenden und will dann weiter als Bäcker arbeiten.