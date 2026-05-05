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Das Bäckerhandwerk steckt in der Krise. An der Rendsburger Berufsschule (Schleswig-Holstein) steht der Ausbildungsgang wegen zu wenig Nachwuchs vor dem Aus. Der 20-jährige Melf Green ist dort der letzte Bäckerlehrling. Er wird seine Ausbildung im kommenden Jahr beenden und will dann weiter als Bäcker arbeiten.

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Erstes Tunnelelement für Fehmarnbelttunnel vor der Absenkung

05.05.2026 09:19 Uhr

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Möglicher Kriseneinsatz: Minenjagdboot „Fulda“ Richtung Mittelmeer ausgelaufen

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Das Minenjagdboot „Fulda“ mit Heimathafen Kiel-Wik ist am Montag in Richtung Mittelmeer ausgelaufen. Die Marine hat den Einsatz vorgezogen. Hintergrund ist ein möglicher Einsatz in der Straße...

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Tankrabatt in Kraft: Warum der Sprit an den Tankstellen noch nicht günstiger ist

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Der Tankrabatt der Bundesregierung ist seit Freitag in Kraft. Damit soll der Sprit bis zu 17 Cent günstiger werden, das zeigen die Preise an den Tankstellen nicht....

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Bundeswehr zeigt Stärke: Pistorius bei Heeres-Demonstration in Munster

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Aktion „Bremen Pay“ belohnt Touristen für nachhaltiges Reisen

04.05.2026 17:17 Uhr

Bremen erreichte im vergangenen Jahr mit fast drei Millionen Übernachtungen einen Rekord. Der Tourismus ist damit ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Damit das so bleibt, hat die Stadt an...

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Ahlhorn: Größte Suchtklinik für Jugendliche vor dem Aus

30.04.2026 18:07 Uhr

Trotz aller Bemühungen des Betreibers steht Deutschlands größte Suchtklinik für Kinder und Jugendliche in Ahlhorn bei Oldenburg (Niedersachsen) vor dem Aus. Grund ist ein Streit um die...

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