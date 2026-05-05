Massives Fischsterben im Landkreis Harz

Das Umweltamt und das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle des Landkreises Harz haben Proben des Wassers und der Fische genommen. (Symbolbild) Moritz Frankenberg/dpa

Wernigerode (dpa) –

In Silstedt im Landkreis Harz sind Tausende Fische verendet. «Dabei handelt es sich um 12.000 bis 15.000 Fische, die sowohl in einem Bruthaus als auch in der Holtemme verendeten», teilte der Landkreis Harz mit.

Nach Einschätzung der Amtstierärztin sieht es aus, als wären die Tiere nach einem Umwelteintrag nach den Regenfällen in den Nachtstunden verendet. Das Umweltamt und das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelkontrolle des Landkreises Harz hätten Wasserproben und auch Proben der Fische genommen. Sie sollen im Landesamt für Verbraucherschutz untersucht werden.