Kleinkind in Hamburg aus Obergeschoss gefallen

Hamburg (dpa) –

In Hamburg ist ein Kleinkind aus einem Obergeschoss gefallen. Das Kind sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Nähere Angaben zum Zustand des Kindes lagen der Polizei zunächst nicht vor. Zuerst hatten mehrere Medien berichtet.

Warum das Kind gefallen ist, sei noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Der Polizeisprecher konnte zunächst keine Angaben zum Geschlecht und Alter des Kindes machen. Auch sei unklar, aus welcher Höhe das Kind gefallen sei.

Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Dulsberg. Der Einsatz der Polizei habe gegen 12.20 Uhr begonnen, wie der Sprecher sagte.