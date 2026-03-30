Bei Tesa in Hamburg-Hausbruch werden High Tech-Klebebänder für die Industrie hergestellt. Das ist eine energieintensive Produktion mit Erdgas. Doch schon bald soll sauberer Wasserstoff den fossilen Brennstoff ersetzen. Der Weg in Richtung Klimaneutralität wird von der Stadt Hamburg mit Fördermitteln bezuschusst. Am Montag wurde das Vorzeigeprojekt vorgestellt.
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Mehr als 17.000 Menschen bei Demo in Hamburg – Collien Fernandes überrascht mit Auftritt27.03.2026 13:30 Uhr
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