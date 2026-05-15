Werder verabschiedet Leihspieler Schmidt und Wöber

Bremen (dpa) –

Die beiden Leihspieler Isaac Schmidt und Maximilian Wöber haben bei Werder Bremen keine Zukunft. Beide Profis werden vor dem letzten Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Weserstadion verabschiedet. Die beiden Defensivspieler waren für ein Jahr von Leeds United ausgeliehen, konnten sich an der Weser aber auch wegen einiger Verletzungen nicht für eine dauerhafte Verpflichtung empfehlen.

Einen Blumenstrauß bekommen vor dem Dortmund-Spiel zudem Victor Boniface und Leonardo Bittencourt. Bittencourt stand insgesamt sieben Jahre in Bremen unter Vertrag und wird trotz seiner jüngsten Verletzung am Samstag noch einmal im Kader sein. «Es ist ein besonderer Moment für ihn nach seiner Reise, die er hier hatte», sagte Werder-Coach Daniel Thioune. «Es ist ein würdiger Abschied für Leo gegen seinen Ex-Club.»

Zukunft von vier Leihspielern offen

Noch nicht geklärt ist die Zukunft bei den Leihspielern Karl Hein, Jovan Milosevic, Cameron Puertas und Yuki Sugawara. Mit den vier Spielern stünden noch Gespräche an, sagte Thioune.

Mit der Kaderplanung will sich der Bremer Trainer aber erst nach dem Samstag ernsthaft beschäftigen. Zuvor soll gegen Dortmund noch ein Sieg her. «Wir wollen morgen noch einmal ein gutes Bild abgeben», sagte Thioune, der erleichtert ist, dass sein Team den Klassenerhalt bereits vor dem letzten Spieltag gesichert hat. «Es gab nichts zu feiern, aber eins gewisses Durchschnaufen war schon da», berichtete Thioune von der letzten Trainingswoche der Saison.