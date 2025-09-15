„Stilbruch“ sind zwei Gebrauchtwarenkaufhäuser der Hamburger Stadtreinigung. Dort werden Sachen verkauft, die zu schade für den Sperrmüll sind. Doch hinter den Kulissen gibt es Ärger um den Lohn. Die Mitarbeitenden wollen besser bezahlt werden und zwar so, wie beim Rest der Stadtreinigung auch. Deshalb haben sie sich nun zu einem Streik entschlossen.
