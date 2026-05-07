Mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft

Schon länger hatte die Polizei drei mutmaßliche Drogenhändler aus Ostfriesland im Verdacht, nun wurden Beweisgegenstände gesichert. (Symbolbild) Friso Gentsch/dpa

Emden/Aurich (dpa/lni) –

Drogen, teure Uhren, mehrere Waffen – Ermittler der Polizeidirektion Osnabrück und der Polizei in Ostfriesland haben bei Durchsuchungen in der Region von Aurich und Emden zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Gegen drei festgenommene mutmaßliche Drogendealer im Alter von 36, 37 und 28 Jahren wurden nach Angaben eines Polizeisprechers inzwischen Haftbefehle erlassen.

Bei den bereits am Dienstag erfolgten Durchsuchungen fanden die Beamten ein Kilogramm Kokain, vier Kilogramm Marihuana und weitere kleinere Mengen verschiedener Drogen mit einem Marktwert von mehr als 100.000 Euro. Weiterhin wurden den Angaben zufolge 52.000 Euro Bargeld, vier Luxusuhren und hochwertiger Schmuck beschlagnahmt. Auch eine Pistole mit geladenem Magazin, ein Revolver, zwei Schreckschusswaffen, ein Einhandmesser sowie mehrere verbotene Feuerwerkskörper stellten die Polizisten sicher.

«Die Beschuldigten stehen im Verdacht, seit geraumer Zeit im größeren Stil mit Rauschgift Handel zu treiben und dieses an Kleindealer weiterzuveräußern», erklärte der Sprecher. Die Ermittler hätten die Gruppe schon länger auf dem Schirm gehabt.