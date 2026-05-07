Polizei geht in Polen gegen Autodiebesbande vor

Potsdam (dpa) –

Mit Durchsuchungen in Polen ist die Brandenburger Polizei mit der polnischen Polizei gegen eine Bande von Autodieben vorgegangen. Vier Männer im Alter von 29 bis 43 Jahren stehen im Verdacht, Autos gestohlen und nach Polen gebracht zu haben, wie die Polizei mitteilte. Dort wurden sie an Hehler verkauft, die diese zerlegt und die Einzelteile auf dem Schwarzmarkt verkauft haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts des schweren Bandendiebstahls und gewerbsmäßiger Hehlerei. Den Angaben zufolge werden der Gruppe acht Taten in den Jahren 2024 und 2025 in den Bundesländern Niedersachsen und Brandenburg zugeordnet.

Am Donnerstag wurden nun fünf Wohnadressen in Polen durchsucht und Kennzeichen, Laptops, Handys, ein PC und ein professionelles Set zum Öffnen von Schlössern sichergestellt. Festgenommen wurde niemand. Die Ermittlungen dauerten zunächst an – auch ein Zusammenhang zu anderen Taten werde geprüft, sagte eine Polizeisprecherin.