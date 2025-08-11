Im Jahr 1975 hat eine Brandkatastrophe die Feuerwehren in Niedersachsen in Atem gehalten. Rund 8.000 Kilometer Wald brannten über Tage hinweg. Die Einsatzkräfte bekamen die Flammen nicht in den Griff. Sechs Feuerwehrleute und ein Polizist starben. Bei einer Gedenkveranstaltung am Sonntag wurde an das tragische Ereignis erinnert. Anwesend waren auch Zeitzeug:innen von damals.
