Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Der Gewinn von Volkswagen ist um fast 50 Prozent eingebrochen. Der Absatz ist zwar kaum gesunken –weltweit ist ein Minus von 0,5 Prozent zu verzeichnen – allerdings schwächeln die wichtigen Märkte China und Nordamerika deutlich. VW hält an seinen Plänen fest 50.000 Arbeitsplätze bis 2030 zu streichen. Das hat VW-Chef Oliver Blume bei der Jahrespressekonferenz am Dienstag in Wolfsburg (Niedersachsen) noch einmal bekräftigt.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Katja Senftleben hat mit Prof. Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management über die Zukunft von VW, die Bedeutung für Produktionsstandorte und geplante Maßnahmen gesprochen.


WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video03:24 Min.

Paul Ronzheimer zeigt Bürokratiewahnsinn in Niedersachsen

10.03.2026 13:39 Uhr

Reporter Paul Ronzheimer ist zurzeit wieder in SAT.1 unterwegs und fragt: „Wie geht’s Deutschland“? In der aktuellen Folge, zu sehen am Dienstagabend um 20:15 Uhr in SAT.1...

VW-Konzern: Gewinn 2025 um knapp die Hälfte eingebrochen, 50.000 Jobs fallen bis 2030 weg

10.03.2026 08:41 Uhr

Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns ist im vergangenen Jahr um knapp die Hälfte eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Konzernergebnis nach Steuern 2025 um rund 44 Prozent...

Video02:31 Min.

Iran-Krieg: Heizölpreise in Schleswig-Holstein steigen

09.03.2026 17:26 Uhr

Es herrscht Krieg im Nahen Osten. Das spüren wir auch in Deutschland: Tanken ist teuer, der DAX fällt und die hohen Ölpreise haben auch Auswirkung auf die...

Video01:33 Min.

Verkehrsader am Berliner Tor dicht: Staus im Hamburger Osten erwartet

06.03.2026 16:57 Uhr

Wer am Wochenende in Hamburg unterwegs ist, sollte das Auto besser stehenlassen. Es wird wieder extrem voll in der Stadt: Demos, Sportveranstaltungen und eine Vollsperrung rund um...

Video01:33 Min.

Deutsche Marine: Norddeutsche Unternehmen sollen bei schneller Aufrüstung helfen

06.03.2026 16:53 Uhr

Die deutsche Marine will in Zukunft noch enger mit der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie in Schleswig-Holstein zusammenarbeiten. Schnelle Aufrüstung ist das Ziel und dabei sollen Unternehmen aus dem...

Video02:15 Min.

Bremer Ausbildungsfonds in der Kritik

06.03.2026 16:46 Uhr

Betriebe, die ausbilden, bekommen einen Zuschuss – und wer nicht ausbildet, muss zahlen. So funktioniert das Prinzip des Bremer Ausbildungsfonds. Nun kritisieren die Grünen aber, dass der...

Zur Startseite