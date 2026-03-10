Der Gewinn von Volkswagen ist um fast 50 Prozent eingebrochen. Der Absatz ist zwar kaum gesunken –weltweit ist ein Minus von 0,5 Prozent zu verzeichnen – allerdings schwächeln die wichtigen Märkte China und Nordamerika deutlich. VW hält an seinen Plänen fest 50.000 Arbeitsplätze bis 2030 zu streichen. Das hat VW-Chef Oliver Blume bei der Jahrespressekonferenz am Dienstag in Wolfsburg (Niedersachsen) noch einmal bekräftigt.

SAT.1 REGIONAL-Reporterin Katja Senftleben hat mit Prof. Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management über die Zukunft von VW, die Bedeutung für Produktionsstandorte und geplante Maßnahmen gesprochen.



