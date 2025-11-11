Ein harmloser Anruf – und plötzlich beginnt ein Albtraum. So erging es Silke Seifert aus Cuxhaven (Niedersachsen): Eine angebliche Nachricht ihrer Tochter, eine vermeintliche Notsituation – und kurz darauf die Forderung nach Geld. Dahinter steckt eine perfide Betrugsmasche, die derzeit wieder um sich greift. Organisierte Banden setzen ihre Opfer gezielt unter Druck, um an deren Ersparnisse zu kommen.



In Bremen wurden 2024 zwar „nur“ etwas über 100 Fälle gemeldet – halb so viele wie im Vorjahr – doch die Gefahr bleibt hoch. Besonders ältere Menschen sollen geschützt werden, und die Polizei warnt: Im Zweifel einfach auflegen und selbst zurückrufen.