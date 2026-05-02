Van prallt frontal mit Wohnmobil zusammen – Fahrer stirbt

Großenbrode (dpa/lno) –

Ein 45-Jähriger ist nach einer Kollision eines Vans und Wohnmobils auf der B207 zwischen Heiligenhafen und Großenbrode (Kreis Ostholstein) am Freitag gestorben. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, blieben Reanimationsversuche vor Ort erfolglos.

Der 55 Jahre alte Fahrer des Wohnmobils wurde leicht verletzt, seine Beifahrerin blieb unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der 45-Jährige mit seinem Van immer weiter in den Gegenverkehr, bis das Fahrzeug mit dem Wohnmobil frontal zusammenstieß. Aus dem Wohnmobil strömte nach dem Unfall Gas aus, welches die Feuerwehr kontrolliert abließ. Die Unfallursache sei bislang noch unklar, ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.