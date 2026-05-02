Motorrad prallt gegen Baum – Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Renkenberge (dpa/lni) –

Ein Motorradfahrer ist im emsländischen Renkenberge bei Lathen von der Straße abgekommen und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der 26-Jährige war in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und dann frontal gegen einen Baum geprallt, hieß es seitens der Polizei. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verunglückten in ein Krankenhaus.

Der Unfall wurde der Polizei am Morgen gemeldet. Der Unfall könnte allerdings schon in der Nacht passiert sein, weil der Verletzte stark unterkühlt aufgefunden wurde, hieß es. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.