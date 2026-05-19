Holstein-Präsident Schneekloth hört im Juni 2027 auf

Kiel (dpa/lno) –

Holstein Kiels Präsident Steffen Schneekloth wird die Führung des Fußball-Zweitligisten im Sommer 2027 abgeben. Der Verein gab bekannt, dass der 62-Jährige sich bei der Mitgliederversammlung im Dezember nicht erneut zur Wahl stellen wolle.

«Ich habe dem Aufsichtsrat der KSV Holstein bereits im März dieses Jahres mitgeteilt, dass ich mich aus persönlichen Gründen zu diesem Schritt entschieden habe und für eine weitere Amtszeit über den 30.06.2027 hinaus nicht zur Verfügung stehen werde», wurde Schneekloth in einer Club-Mitteilung zitiert.

Er steht seit 2017 an der Spitze des Clubs. In seine bisherige Amtszeit fiel der erstmalige Aufstieg des Vereins in die Bundesliga 2024. Ein Jahr später folgte der Abstieg. Schneekloth ist auch Mitglied des Präsidiums der Deutschen Fußball Liga (DFL) und im Vorstand des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).