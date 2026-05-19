Angetrunkene Frau kracht mit Auto in Haus in Fürstenau – Kinder auf Rückbank

Die Frau war mit zwei Kindern im Auto unterwegs. Foto: –/nwm-tv/dpa



Eine angetrunkene Frau ist mit ihrem Auto im niedersächsischen Fürstenau in ein Haus gekracht – auf der Rückbank saßen ihre beiden Kinder. Die 31-Jährige und die beiden fünf und sieben Jahre alten Kinder seien bei dem Unfall am frühen Abend leicht verletzt worden, sagte ein Polizist in Bersenbrück.

Der Wagen durchbrach die Hauswand und verwüstete den Flur des Gebäudes. Ob sich zum Zeitpunkt des Unfalls Menschen in dem Haus aufhielten, blieb zunächst unklar. Ein Statiker untersuche das Gebäude auf Einsturzgefahr, berichtete der Polizist.

Der Crash im Landkreis Osnabrück ereignete sich unmittelbar, nachdem die Frau eine Tankstelle verlassen hatte. Sie sei quer über die Bundesstraße 214 direkt in das Haus gefahren, sagte der Polizist.

SAT.1 REGIONAL/dpa