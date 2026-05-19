3,6 Tonnen Kokain 2025 im Hamburger Hafen sichergestellt

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Hafen haben Zollbeamte vergangenes Jahr 3,6 Tonnen Kokain sichergestellt. Das teilte der Hamburger Zoll anlässlich der Vorstellung der Jahresbilanz mit. Der Seeweg bleibe die zentrale Schmuggelroute, heißt es in der Mitteilung der zuständigen Behörden. Wie viele Tonnen Kokain der Zoll im Jahr zuvor – also 2024 – allein im Hamburger Hafen sichergestellt hat, geht aus der Mitteilung jedoch nicht hervor.

Vergleichen lässt sich aber, wie viel Kokain die Fahnder des Zollfahndungsamts Hamburg – die für alle deutschen Containerhäfen zuständig sind – vergangenes Jahr entdeckt haben: Demnach sicherten sie mit 5,1 Tonnen Kokain nahezu halb so viel wie 2024. Im Jahr davor hatten die Beamten noch 14,4 Tonnen Kokain entdeckt. Gründe der Entwicklung sind in der Mitteilung nicht genannt.