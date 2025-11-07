Die Vogelgrippe breitet sich immer weiter aus, auch in Niedersachsen. Mehr als 760.000 Vögel sind dort in diesem Jahr schon verendet oder getötet worden. Vor allem Geflügelzüchter:innen sind besorgt. Auch Andreas Seifert aus Auetal im Landkreis Schaumburg. Auf seinem Hof hat er Hühner, Enten und Gänse.