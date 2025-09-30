Vier Tote in Oldenburg: Mann soll Kinder, Partnerin und sich selbst erschossen haben – Polizei ermittelt

30. September 2025
Ein Polizeiauto steht hinter einem mit Flatterband abgesperrten Bereich. Ein Mann soll seine Kinder und seine Partnerin im niedersächsischen Oldenburg erschossen haben. Anschließend soll er sich selbst getötet haben, teilte die Polizei mit. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Nach dem Gewaltverbrechen mit vier Toten in einem Wohnhaus im niedersächsischen Oldenburg am Montag laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Ein Mann soll seine Kinder und seine Partnerin erschossen – und anschließend sich selbst getötet haben, wie die Polizei mitteilte. Es wird erwartet, dass die Polizei im Laufe des heutigen Dinstages weitere Angaben zu den Ermittlungen machen kann. 

Bislang gibt es in dem Fall noch viele offene Fragen. Unklar ist etwa die Identität der Opfer. Aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen hatte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben gemacht. Auch zum Geschehen selbst, einem möglichen Motiv und der Tatwaffe gibt es bislang keine näheren Informationen. 

Stadtrat legt Gedenkminute ein

Bekannt ist, dass sich die Tat nach Angaben der Beamt:innen am späten Montagvormittag in einem Wohnhaus im Stadtteil Osternburg im Süden von Oldenburg ereignete. Die Ermittler:innen fanden dort vier Tote und die mutmaßliche Tatwaffe. Zeug:innen hatten zuvor die Einsatzkräfte informiert. Die Polizei sperrte danach den Tatort in einer Wohngegend ab und begann mit der Spurensicherung. 

Ein Leichenwagen steht hinter einem mit Flatterband abgesperrten Bereich. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann zeigte sich von der Tat bestürzt. „Es ist ein sehr schrecklicher Tag hier für Osternburg, den Stadtteil, aber auch für die ganze Stadt Oldenburg“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Der Rat der Stadt, der zufällig am Montagabend tagte, habe spontan eine Gedenkminute eingelegt. „Weil alle das Bedürfnis hatten, kurz innezuhalten und nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen“. 

Krogmann wünschte den Angehörigen viel Kraft. Ob es in den kommenden Tagen eine Gedenkveranstaltung gebe, sei noch nicht entschieden, sagte der Rathaus-Chef.

SAT.1 REGIONAL/dpa/Eisele

