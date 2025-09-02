Ausreichend Platz, instandgesetzte Gebäude und sicheres Arbeiten sind Voraussetzungen für den Arbeitsplatz. Viele Polizeigebäude in Schleswig-Holstein erfüllen diese Kriterien jedoch nicht. Sie sind baufällig. Die Mängelliste ist lang, und dass sich da noch einmal etwas ändert, glauben viele Beamt:innen schon lange nicht mehr.



