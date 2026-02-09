Am Sonntagabend hat im Landkreis Vechta bei Goldenstedt (Niedersachsen) ein Viehtransporter für einen Großeinsatz gesorgt. Der mit Schweinen beladene Lkw kam von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Fahrer wurde verletzt und die Tiere mussten von der Feuerwehr eingefangen werden. Mehr als 20 Schweine verendeten bei dem Unfall.
