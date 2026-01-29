Beim Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar (Niedersachsen) treffen sich aktuell rund 2.000 Expert:innen, um darüber zu beraten, welche Verkehrsregeln angepasst werden sollten. Noch bis Freitag befassen sich die Fachleute unter anderem mit dem Thema Handy am Steuer, einer möglichen neuen Promillegrenze für Radfahrende sowie mit den Kosten für den Führerschein.