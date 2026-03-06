Wer am Wochenende in Hamburg unterwegs ist, sollte das Auto besser stehenlassen. Es wird wieder extrem voll in der Stadt: Demos, Sportveranstaltungen und eine Vollsperrung rund um das Berliner Tor. Dort wird die Berlinertordammbrücke erneuert – und dort läuft auch der Fernverkehr aus Richtung Berlin und von den Elbbrücken aus Süden auf.