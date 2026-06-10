Zoll findet mutmaßliche Hehlerware im Wert von 30.000 Euro

Der Kieler Zoll stellt bei einer Fahrzeugkontrolle Waren im Wert von 30.000 Euro sicher. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Zöllner haben am vergangenen Sonntag bei einer Kontrolle an der Bundesstraße 205 bei Negernbötel mutmaßliche Hehlerware im Wert von rund 30.000 Euro sichergestellt. Gegen einen 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet, teilten Zoll und Polizei mit.

Die Einsatzkräfte des Hauptzollamts Kiel hatten den mit vier Männern besetzten Kleintransporter am Sonntag auf einen Parkplatz an der B205 gelotst und kontrolliert. Dabei entdeckten sie zahlreiche originalverpackte Elektronikgeräte und hochwertige Werkzeuge, die in Säcken und Kartons transportiert wurden.

Eigentumsnachweise fehlten

Nach Angaben der Behörden konnten die Insassen weder Eigentumsnachweise noch Lieferscheine für die Waren vorlegen. Da Herkunft und Besitzverhältnisse vor Ort nicht geklärt werden konnten, zogen die Zollbeamten die Polizei hinzu.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel wurden die Gegenstände beschlagnahmt. Der 30-jährige Fahrer des Transporters wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Die übrigen Fahrzeuginsassen durften ihre Reise fortsetzen.

Ermittlungen zur Herkunft der Waren

Die weiteren Ermittlungen führt der Zentrale Ermittlungsdienst der Polizeistation Wahlstedt. Dabei soll geklärt werden, woher die sichergestellten Elektronikartikel und Werkzeuge stammen und wem sie gehören.