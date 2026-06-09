Im Normalfall finden Kabinettssitzungen der Landesregierung am Amtssitz – also in Hannover – statt. Am Dienstag gab es eine Ausnahme. Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat gemeinsam mit seinem Kabinett im Bundesverteidigungsministerium in Berlin getagt. Auf Einladung vom Chef des Hauses, Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Und auch, wenn es nach guter Stimmung aussah, es ging um ein wichtiges Thema: den zivilen Beitrag für die Pläne einer militärischen Verteidigung. Also, wie zum Beispiel die Versorgung der Bevölkerung im Ernstfall aussehen sollte. Da ist es wichtig, dass Abläufe und Zuständigkeiten geregelt werden. Bei der Gesamtverteidigung ist es natürlich wichtig, dass Bund und Länder sich gut absprechen und eng zusammenarbeiten.